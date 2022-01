Tragico incidente a Ceccano: investito e ucciso un ciclista

Tragico incidente quello accaduto ieri pomeriggio a Ceccano, lungo via Gaeta: un ciclista è stato investito ed è morto sul colpo.

Tragico incidente a Ceccano: ecco cosa è successo

Ieri pomeriggio, 30 gennaio 2022, verso le ore 14:00, un ciclista è stato investito da un’auto e per lui non c’è stato nulla da fare: il personale medico del 118 intervenuto non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso. Sul posto, anche i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e per tutti i rilievi del caso. Alla guida dell’auto c’era un 23enne di un paese limitrofo: il ragazzo ora si trova agli arresti domiciliari.

Dopo qualche ora dal tragico incidente, la vittima, che al momento del decesso era sprovvista di documenti, è stata identificata: si tratta del professore Roberto Vitelli, di 62 anni.

Le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi cari.

