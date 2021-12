Ceccano, tentano la truffa del pacco ai danni di un’anziana: deferite due persone

Nel pomeriggio di ieri in Ceccano, i militari della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per i reati di “tentata truffa e sostituzione di persona“, un 36enne ed una 26enne di Napoli, entrambi già censiti per reati contro il patrimonio e la persona.

I dettagli

I militari, allertati dalla Centrale Operativa di Frosinone, sono giunti presso l’abitazione di un’anziana donna residente a Ceccano, la quale riferiva di essersi insospettita dalla telefonata di un uomo che le diceva di essere il nipote e che di lì a poco sarebbe giunto un corriere a cui avrebbe dovuto consegnare €400 per la consegna di un pacco.

Effettuati gli opportuni accertamenti, gli operanti decidevano di perlustrare la zona circostante l’abitazione dell’anziana, individuando i due giovani partenopei, a bordo di una Fiat Panda di colore grigio, in possesso di un telefono cellulare dal quale si evinceva che l’ultima telefonata era quella fatta appunto alla donna che, tuttavia, si è rifiutata di sporgere formale querela. Sono in corso ulteriori verifiche per individuare eventuali altre vittime.

Nell’ultimo periodo, complice anche l’approssimarsi delle festività natalizie, si è alzata l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Frosinone che stanno predisponendo numerosi servizi, anche con autovetture civetta, al fine di prevenire la commissione di truffe e furti in abitazione.

