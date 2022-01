A1, chiusa per una notte la stazione di Frosinone: ecco quando

Si comunica che per lavori di pavimentazione, la stazione di Frosinone rimarrà chiusa per una notte: ecco i dettagli.

A1, chiusa per una notte la stazione di Frosinone

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 febbraio 2022, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferentino.

Lo comunica Autostrade per l’Italia.

Foto di repertorio