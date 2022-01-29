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942 positivi in Ciociaria nel bollettino di oggi: 109 a Frosinone

di Redazione0
942 positivi in Ciociaria nel bollettino di oggi: 109 a Frosinone

Altri Comuni con nuovi casi:

6 ARPINO BROCCOSTELLA COLLE SAN MAGNO SAN GIORGIO A LIRI SANTOPADRE VILLA SANTA LUCIA

5 ARNARA ATINA FONTANA LIRI GALLINARO PIGNATARO INTERAMNA TORRE CAJETANI

4 FONTECHIARI PALIANO SAN DONATO VAL DI COMINO SANT’APOLLINARE TRIVIGLIANO VALLECORSA

3 FUMONE SAN VITTORE DEL LAZIO SERRONE SGURGOLA VICALVI VICO NEL LAZIO

2 AUSONIA CASTELNUOVO PARANO CASTRO DEI VOLSCI CORENO AUSONIO GIULIANO DI ROMA PICINISCO POSTA FIBRENO SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO STRANGOLAGALLI VILLA LATINA

1 ACUTO ALVITO CASALATTICO COLFELICE COLLEPARDO ROCCA D’ARCE SAN BIAGIO SARACINISCO SETTEFRATI TERELLE TREVI NEL LAZIO VALLEROTONDA VILLA SANTO STEFANO

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