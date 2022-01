Paura a Roma: incendio in appartamento, intossicate sei persone

Questa mattina, 27 gennaio 2022, alle ore 04:20 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due squadre operative 7/A e 12/A, il Carro Teli, un’autoscala AS/1, un’autobotte AB/12 e il TA/6 in Via Arrigo Davila. per l’incendio di un appartamento.

Incendio in zona Appio Latino: sei persone intossicate

Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’abitazione e hanno coinvolto completamente due ambienti. Sei persone sono rimaste lievemente intossicate e trasportate dal 118 agli ospedali S.Eugenio e S.Giovanni.

Funzionario e Capoturno Provinciale VVF sul posto.