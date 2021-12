Appio Latino, sorelle morte nell’incidente. Il papà: “Chi sa qualcosa parli”

Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa quella notte in via Cilicia di contattare la polizia locale. Vogliamo sapere cosa è successo. E’ escluso, per me, che Antonella abbia avuto un colpo di sonno. Era una ragazza svelta e brava alla guida” Queste sono le parole del papà di Antonella e Lorena Flores, rilasciate al quotidiano La Repubblica, dopo la morte delle sue figlie.

Il disperato appello del papà delle sorelle morte nell’incidente in via Cilicia

Sono giorni di angoscia quelli che sta vivendo papà Luis, genitore di Antonella e Lorena Flores, le due sorelle decedute a causa di un terribile incidente.

L’uomo in più interviste ha sottolineato che cerca verità sulla dinamica dell’incidente che ha visto l’auto guidata da una delle due sorelle schiantarsi contro un albero. A detta del padre, 200 metri prima del tragico schianto, sarebbe stato trovato del sangue (probabilmente riconducibile ad un animale o a qualcuno che avrebbe rincorso le due figlie).

Fatto sta che si cerca ancora di capire con esattezza la dinamica della tragedia. Vedremo se, nei prossimi giorni, si avranno maggiori dettagli sull’accaduto e se qualche testimone deciderà di rilasciare dichiarazioni alla Polizia Locale.