Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione al Decreto di Fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA della Procura della Repubblica di Roma a carico di Molisso Giuseppe, pluripregiudicato 40enne, ritenuto il mandante del tentato duplice omicidio dei fratelli COSTANTINO Emanuele e COSTANTINO Alessio.

ROMA – CARABINIERI CATTURANO IL MANDANTE DEL TENTATO DUPLICE OMICIDIO DELL’ALESSANDRINO

In particolare, il 13 luglio 2021 a Roma in Viale dell’Alessandrino, un sicario, travisato da un cappello e da una mascherina, si avvicinava ai due fratelli che erano seduti ai tavolini di un bar, puntava una pistola cal. 9×21 alla nuca di Emanuele e premeva il grilletto due volte. In quello stesso istante la vittima, allertata dal fratello, girava repentinamente la testa e i proiettili gli perforavano la spalla destra e la mandibola sinistra, andando ad impattare contro il vetro del locale pubblico. Il killer tentava di proseguire l’azione omicidiaria mirando alla testa di Alessio, ma l’inceppamento dell’arma lo costringeva alla fuga a bordo di uno scooter condotto da un complice. COSTANTINO Emanuele, trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I, fortuitamente riportava lesioni non letali.

Le indagini, svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma tramite pedinamenti e intercettazioni ambientali e telefoniche, consentivano di ricostruire il movente (riconducibile a dissidi sorti a seguito del pestaggio di un nipote del MOLISSO), la dinamica del delitto, le modalità con cui era stato incaricato il killer, nonché di individuare quest’ultimo in CALDERON Raoul Esteban, 52enne pregiudicato di origini argentine, attualmente detenuto poiché tratto in arresto, il 13.12.2021, quale esecutore materiale degli omicidi di SHEHAJ Selavdi, avvenuto a Torvajanica in data 22.09.2020, e del noto PISCITELLI Fabrizio alias “Diabolik”, avvenuto a Roma in data 07.08.2019.

Le perquisizioni, che venivano eseguite in occasione dell’esecuzione del provvedimento, consentivano il rinvenimento e il sequestro di tre orologi di lusso, del valore di circa 50mila euro, e di 20mila euro in contanti.

Il 23 gennaio u.s., il fermo a carico del MOLISSO veniva convalidato dal GIP del Tribunale di Roma che, contestualmente, emetteva a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.