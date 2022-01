Nuove dichiarazioni in merito all’avviso pubblico per la selezione del Direttore scientifico del Museo della Media Valle del Liri.

Sora, il Comune accoglie l’invito della Soprintendenza

“In merito all’avviso pubblico per la selezione del Direttore scientifico del Museo della Media Valle del Liri, bandito per permettere la riapertura di uno spazio dal valore inestimabile per la Città di Sora, pur costatando che l’iter approntato dai competenti uffici Comunali è rispettoso della vigente normativa sul reclutamento del personale direttivo nella pubblica amministrazione e ne rispetta anche i più recenti pareri interpretativi, prendiamo atto della nota della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina e nella giornata di oggi, 24 gennaio, gli uffici provvederanno a revisionare il suddetto avviso pubblico” dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano ed il Vice Sindaco con delega alla Cultura Maria Paola Gemmiti.

“Quest’Amministrazione non vuole intraprendere un braccio di ferro con la Soprintendenza, infatti, ha l’intenzione di operare nel pieno rispetto delle funzioni e delle competenze degli enti sovra-comunali. Accogliamo l’invito a collaborare che ci è pervenuto lo scorso 20 gennaio da parte della Soprintendente Arch. Maria Grazia Filetici. Questa amministrazione intende operare in un clima di rispetto dei rapporti istituzionali, accettando il contributo degli organi preposti”.

