In merito all’Avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico del Museo della Media Valle del Liri il Sindaco Luca Di Stefano e il Vice Sindaco, nonché delegato alla Cultura, Maria Paola Gemmiti dichiarano:

Museo della Media Valle del Liri, avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico, precisazioni

“Obiettivo prioritario di questa Amministrazione è la valorizzazione del Museo della Media Valle del Liri, promuovendo sia la fruizione al pubblico delle collezioni presenti sia le relative attività educative e didattiche. Per riaprire questa struttura e far sì che torni ad essere il fiore all’occhiello della nostra città, è indispensabile ovviamente avere a disposizione le necessarie risorse economiche.

Purtroppo, ad oggi, il museo di Sora non è compreso nell’Organizzazione Museale Regionale del Lazio e, quindi, non può accedere ai relativi finanziamenti, né tanto meno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il termine per rinnovare il suo accreditamento nella piattaforma regionale è fissato al 31 gennaio 2022.

Vista la scadenza imminente e nelle more dell’approvazione del bilancio comunale, abbiamo ritenuto opportuno individuare la figura del Direttore Scientifico, in maniera celere e senza costi per l’Ente. La nomina di un direttore è, infatti, imprescindibile per presentare richiesta di accreditamento presso l’organizzazione museale regionale.

La selezione, riservata a soggetti in quiescenza, avverrà in base alla valutazione dell’esperienza professionale e del curriculum vitae. L’avviso è stato redatto nel pieno rispetto della vigente normativa che consente l’attribuzione di incarichi e collaborazioni a persone in quiescenza, anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una la durata non superiore ad un anno.

Ribadiamo, quindi, che tale incarico avrà durata limitata al massimo per 12 mesi in vista di un ulteriore e successivo avviso pubblico che prevedrà un’idonea e adeguata retribuzione per una figura professionalmente rilevante quale il Direttore scientifico del museo. Siamo certi della bontà dell’iniziativa che presto produrrà i frutti sperati.”