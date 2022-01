Incidente drammatico a Roma: morto il giovane Edoardo. Aveva 17 anni

Una vita spezzata a soli 17 anni. È quella del giovane Edoardo, morto in un incidente stradale la notte tra venerdì e sabato in via Acqua Acetosa Ostiense.

Incidente drammatico a Roma: muore 17enne

Il sinistro si è verificato tra il 21 e 22 gennaio 2022, in via Acqua Acetosa Ostiense a Roma. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, una Panda si è ribaltata. Forse una distrazione o forse altro, fatto sta che tutti i passeggeri sono rimasti feriti. Tra questi c’era anche il giovane Edoardo, di soli 17 anni.

Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto nella giornata di ieri. Le altre persone coinvolte sono tutte ricoverate in ospedale.

Tantissimi i messaggi social che in questo momento stanno arrivando al giovane. Tra questi c’è anche quello della scuola del ragazzo. “Tutta la comunità scolastica partecipa profondamente commossa al dolore della famiglia di Edoardo Divino, studente della 5C, tragicamente scomparso in un incidente stradale. Una giovane vita spezzata , ma “un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”(Ugo Foscolo). E noi ricordiamo così Edoardo: uno studente eccellente, apprezzato da docenti e compagni di classe per le sue capacità, la simpatia, la solidarietà verso i compagni, le parole mai scontate e la gentilezza. Rimarrai sempre nei nostri cuori”.