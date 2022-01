Un grave incendio è divampato questa mattina, 23 gennaio 2022, a Roma, all’interno di un’abitazione.

Grave incendio a Roma: anziana in codice rosso

In casa, in via Monte del Gallo, erano presenti un’anziana di 80 anni, con problemi di deambulazione, e il suo cane. La donna ha tentato di salvare il suo cane dalle fiamme prima dell’arrivo dei Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro e dei Vigili del Fuoco: purtroppo, l’animale è deceduto e lei è rimasta gravemente intossicata. L’anziana è stata poi trasportata in codice rosso al Sant’Eugenio.

Restano da accertare le cause dell’incendio.

Foto di repertorio