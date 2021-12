Aurelio, incidente con il cloro in piscina: intossicate due persone

Ieri mattina, 6 dicembre 2021, alle ore 9:40 circa, la squadra 8A di Monte Mario è intervenuta congiuntamente al CRRC per fuoriuscita di sostanza nociva all’interno dell’impianto sportivo Playsport Center di Via Emilio Albertario.

Incidente in un centro sportivo in zona Aurelio

Due persone intossicate ma non in pericolo di vita sono state soccorse dai vigili del fuoco ed assicurate al 118 presente sul luogo. Sono tutt’ora in corso verifiche nella struttura, presente personale SPRESAL e CC di zona.

La causa dell’intossicazione, stando a quanto riportato, sarebbe stata la caduta accidentale di una tanica di cloro puro nell’acqua della piscina.