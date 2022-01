Terracina. Grave anche il padre del ragazzo no vax morto di Covid

Anche il padre del 28enne deceduto il 21 gennaio 2022, è ricoverato in grave condizioni a causa del Covid. E anche lui, come il figlio, non è vaccinato. A darne la notizia, l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

Terracina, grave anche il padre no vax del ragazzo deceduto ieri

“La Asl di Latina ha comunicato che anche il padre del giovane di Terracina deceduto, è attualmente ricoverato in gravi condizioni ed è intubato. L’uomo di 55 anni, come il figlio, non è vaccinato”.

Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

