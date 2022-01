Una donna di oltre 80 anni, in stato di incoscienza e che, una volta caduta, non era in grado di rialzarsi, è stata soccorsa dai Carabinieri della Compagnia di Sora. L’episodio è accaduto alle prime ore del mattino in un appartamento di questo centro storico.

La vicenda

A dare l’allarme al “112” sono stati i due dipendenti della società Ambiente SPA che, nell’effettuare il servizio di ritiro porta a porta dei rifiuti, a seguito della percezione di lamenti provenienti da una via adiacente la via Cittadella, hanno cercato e trovato l’abitazione da cui venivano delle urla di dolore e richieste di aiuto. Parallelamente è stato richiesto anche l’intervento di un’ambulanza. I Carabinieri della Centrale Operativa della Compagnia di Sora, contattati dagli operatori del NUE e anche da quelli del 118, che hanno confermato la richiesta, hanno immediatamente inviato una pattuglia sul posto.

I Militari in servizio, della Stazione di Sora e dell’Aliquota Radiomobile del NOR della città Volsca, si sono precipitati sul posto e arrivati nella via hanno trovato i due segnalanti che indicavano l’esatta abitazione. Il portone di ingresso era chiuso e i Carabinieri si stavano preparando a sfondarlo, quando hanno percepito che l’anziana era distesa proprio dietro di esso e un’apertura improvvisa del portone poteva farle del male.

Nel sentire le urla di dolore e le continue richieste di aiuto dell’anziana, malgrado fosse stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri avevano capito che non c’era altro tempo da perdere per cui, si sono arrampicati attraverso una impalcatura presente su una facciata dell’edificio fino a raggiungere il secondo piano dove, con degli attrezzi di fortuna, riuscivano a forzare la finestra entrando in casa. Raggiunta la donna, dolorante ed in uno stato confusionale, l’hanno spostata con delicatezza fino ad aprire il portone d’ingresso e a consentire l’accesso del personale sanitario.

La donna è stata quindi velocemente stabilizzata e accompagnata presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Sora dove è attualmente ricoverata. Si sospettava una rottura del femore, poi scongiurata dall’esito della TAC.

