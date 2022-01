In ricordo di Willy, che oggi avrebbe compiuto 23 anni

Oggi, 20 gennaio 2022, Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, avrebbe compiuto 23 anni.

Buon compleanno a Willy, che oggi avrebbe compiuto 23 anni

Mentre il processo procede tra udienze e rinvii. La sentenza per l’omicidio, invece, dovrebbe essere emessa il prossimo 24 marzo 2022, salvo imprevisti.

Un caso quello di Willy che fa ancora discutere e che il trascorrere del tempo non riesce a far dimenticare: il ricordo del giovane cuoco di Paliano è ancora molto vivo. Numerosi, infatti, sono stati gli eventi organizzati in suo nome, per onorarne la memoria.

Domani, venerdì 21 gennaio 2022, alle 10:30, la Regione Lazio sarà in diretta sulla propria pagina Facebook “per illustrare le azioni messe in campo per onorare la memoria di Willy Monteiro Duarte: il progetto di riqualificazione e valorizzazione del giardino Angelo Vassallo e l’Istituzione del Premio a lui dedicato”, si legge dal messaggio social postato sulla pagina Facebook della Regione Lazio.

Auguri Willy, ovunque tu sia.

Foto di repertorio