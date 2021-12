Ieri è stata rinviata l’udienza a causa della positività al Covid-19 di Mario Pincarelli. Intanto, salvo imprevisti, è stata fissata la data per la sentenza.

Omicidio Willy: la data della sentenza

La sentenza per l’omicidio di Willy arriverà il prossimo 24 marzo 2022, salvo imprevisti. È questa la data fissata per scoprire, almeno per il momento, i colpevoli dell’uccisione del giovane di Paliano.

Intanto, ieri, c’è stato un rinvio dell’udienza alla Corte d’Assise di Frosinone. Difatti, per la positività al tampone di Mario Pincarelli, l’udienza è stata spostata a dopo le feste, presumibilmente al 13 gennaio 2022. Presenti in aula Francesco Belleggia, unico ai domiciliari, mentre in videoconferenza dalle carceri di Viterbo e Rebibbia, Marco e Gabriele Bianchi.