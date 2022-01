Dramma a Latina, violento frontale tra auto e bus: morto 20enne

Dramma a Latina, lungo via Congiunte Destre. Un ragazzo di appena 20 anni ha perso la vita a causa di un incidente.

Tragedia a Latina. Violento incidente auto e bus: muore 20enne

La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, martedì 18 gennaio 2022, intorno alle ore 19:30. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, un autobus e una macchina hanno avuto un bruttissimo incidente.

Da quello che emerge, l’autobus stava facendo una manovra per entrare in un distributore ma, proprio in quel momento, sopraggiungeva la macchina che ha preso il bus in pieno.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Operativi anche i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.