Follia a Latina dove, durante una battuta di caccia, un uomo ha sparato per sbaglio al cane del suo amico. Dura la vendetta.

Uccide il cane durante la battuta di caccia. L’amico si vendica

Il tutto è successo nei pressi del Parco Nazionale del Circeo, zona Latina. Due amici erano a caccia quando, ad un tratto, forse per aver scambiato il cane per selvaggina, uno di loro ha sparato all’amico a quattro zampe e l’ha ucciso.

Per vendetta, il padrone del cane nonché amico dell’uomo, ha sparato alla gamba del “collega” ferendolo in modo grave. Sul posto i Carabinieri di Latina e gli uomini del 118 che hanno trasportato la vittima subito in ospedale.