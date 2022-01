Operazione antidroga ad Artena: perquisizioni domiciliari, arresti e denunce

Operazioni antidroga della Polizia di Stato nella zona di Artena; 2 persone arrestate, una denunciata a piede libero ed un “assuntore” segnalato alla Prefettura.

Artena, operazione antidroga: i dettagli

La Squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato di Colleferro, a seguito di una complessa attività d’indagine, svolta in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Velletri, nello stesso pomeriggio, ha eseguito 4 perquisizioni domiciliari nella zona di Artena.

Le perquisizioni sono state eseguite con l’indispensabile apporto delle unità cinofile della Polizia di Stato di stanza a Nettuno.

Nelle pertinenze dell’abitazione del 49enne C.G. sono stati trovati 160 grammi di cocaina, 6 panetti di hashish del peso di circa un etto l’uno, il materiale per il confezionamento e per la divisione in singole dosi, nonché 59 cartucce calibro 357 magnum e 38 special.

A carico di P.D. -25anni- sono stati sequestrati circa 25 grammi di cocaina, suddivisa in vari pezzi, ed alcuni grammi di hashish e marijuana.

Nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti entrambi i sopracitati sono stati arrestati e posti da disposizione della Magistratura; dopo le relative udienze di convalida per C.G. – a carico del quale è stato contestato il reato di detenzione di armi -è stata disposta la misura cautelare in carcere, mentre P.D. è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Le altre 2 perquisizioni hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un ragazzo a cui sono stati sequestrati poco meno di 25 grammi di hashish ed alla segnalazione amministrativa di un giovane trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.