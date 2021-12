Paura ad Artena dove, nei pressi di un garage di via Filippo Prosperi, si è aperta una voragine.

Voragine in un garage condominiale: evacuate famiglie ad Artena

È successo nella giornata di ieri, lunedì 13 dicembre 2021, in una palazzina di Artena situata in via Filippo Prosperi. Da quello che emerge, nel garage, si è aperta una voragine ed ha fatto scattare l’allarme per i residenti.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini dei Carabinieri di Artena e i Vigili del Fuoco che hanno notato la spaccatura del terreno proprio vicino le tubature dell’acqua Acea. Visto che la voragine si trovava in corrispondenza di un muro portante, i Vigili del fuoco hanno ritenuto necessario far evacuare famiglie e residenti.

Foto di repertorio.