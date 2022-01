Apre un nuovo centro Amazon ad Ardea: previsti oltre 200 posti di lavoro

Buone notizie sul fronte lavoro nella zona del Lazio. Dopo Colleferro e Passo Corese (due tra i centri più grandi del centro Italia) Amazon si espande ed arriva ad Ardea.

Amazon apre ad Ardea

La struttura avrà un impatto sostenibile e sarà alimentata attraverso pannelli solari e sistemi ad alto risparmio energetico in linea con il Climate Pledge, con cui Amazon si impegna a raggiungere zero emissioni di CO2 entro il 2040, con 10 anni di anticipo rispetto agli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi.

Da quello che emerge, entro tre anni il grande colosso americano è pronto ad assumere oltre 200 dipendenti a tempo indeterminato. Posti di lavoro che si aggiungono già ad oltre 13.000 già creati in altri Paesi

Le parole del Sindaco di Ardea, Mario Savarese

“Quando una grande azienda decide di investire sul territorio, rispettandone le peculiarità e garantendo occupazione, soprattutto giovanile, è sempre la benvenuta. Nel caso di Amazon, siamo di fronte a una grande opportunità di crescita per Ardea: nel centro di distribuzione, infatti, lavoreranno oltre 200 persone, con contratti a tempo indeterminato. Una risposta concreta alla crisi economica che, purtroppo, da anni attanaglia l’Italia – dichiara il Sindaco di Ardea, Mario Savarese – Non solo: l’occhio di riguardo che gli investitori hanno verso l’ecosistema territoriale, con basso impatto ambientale delle opere in corso di realizzazione, grande efficienza energetica e ‘ristori’ in termini di interventi di arricchimento del patrimonio arboreo rende il nuovo polo logistico un punto di partenza per ulteriori investimenti sul nostro territorio. L’auspicio è che le tematiche della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente possano essere incrementate sempre di più a tutela del futuro del nostro territorio”.

Come fare per candidarsi

È già possibile candidarsi sul sito www.lavora-con-amazon.it alle posizioni di operatore di magazzino presso il nuovo centro di distribuzione. I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.680 lordi, tra i più alti del settore, pari all’8% in più rispetto a quanto previsto dal CCNL, e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni