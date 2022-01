Ricerca in corso per nuovo personale in Acea: come candidarsi

Come viene riportato da Circuito Lavoro, tante sono le posizioni aperte in Acea per gennaio 2022. La società multiservizi italiana che è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori idrico, energetico e ambientale cerca infatti nuovo personale in molte regioni di Italia.

Posizioni aperte in Acea per gennaio 2022

Le posizioni aperte sono numerose, vi segnaliamo le offerte più recenti e vi rimandiamo poi alla pagina ufficiale dell’azienda per consultare tutte le opportunità di carriera in Italia.

Junior PM Operations Energy Efficiency

Requisiti: esperienza di almeno 2-5 anni in ruoli analoghi all’interno di realtà operanti nel settore dell’efficienza energetica, o di altre realtà con business analoghi e/o correlati. Laurea in discipline scientifiche o percorso assimilabile. Conoscenza specifica delle tecnologie dedite al risparmio energetico, nello specifico di natura termotecnica (es. centrali termiche, cappotti) e di riduzione del rischio sismico. Ancora, conoscenza approfondita della normativa di settore in ambito di costruzioni edili, sicurezza ed efficienza energetica, con particolare riguardo alla normativa Eco e Sisma Bonus;

ti contraddistingui per le capacità di relazione e negoziazione. Infine, ottima conoscenza dei software di settore (Primus, Termus, Autocad, ecc.) e del pacchetto office

Sede: Roma

Assistente CSE

Requisiti: laurea in Ingegneria e abilitazione all’esercizio CSE/CSP in corso di validità.

Pregressa esperienza di 2/3 anni maturata in ruoli analoghi. Preferibile esperienza di cantieri pubblici, anche non nel ruolo di CSE.Ottima conoscenza del pacchetto office.

Sedi: Firenze e Pisa

Specialista Assicurazioni e Contrattualistica

Requisiti: laurea in Giurisprudenza. Esperienza significativa, in ruolo analoghi, all’interno di primarie compagnie assicurative o realtà aziendali. Ancora, competenza nell’ambito della gestione dei sinistri e risk assessment. Ottima conoscenza del pacchetto Office

Sede: Terni

Come candidarsi

Una volta selezionata l’opportunità di lavoro che vi interessa, usate il pulsante in alto a destra che riporta la scritta “CANDIDATI ORA” per inoltrare il vostro curriculum e candidarvi ufficialmente. Acea ricontatterà i profili ritenuti più interessanti.