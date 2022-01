Dramma sulla Cassia Veientana, zona Formello: morta una persona

Sulla strada statale 2 bis Via Cassia Veientana” in direzione le Rughe, è temporaneamente chiusa la carreggiata, per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso in seguito a un incidente mortale, all’altezza del km 11,000 in località Formello, in provincia di Roma.

Il sinistro ha coinvolto un’autovettura ed una persona è deceduta

Il sinistro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto una sola autovettura, provocando il decesso di una persona.

Sul posto è presente il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.