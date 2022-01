Un post Facebook che arriva dritto in fondo al cuore. È quello della piccola Sofia, bambina di soli 11 anni, che ha deciso di fare un appello per far si che qualcuno aiuti sua mamma disoccupata.

Il cuore d’oro della piccola Sofia: “Chiedo aiuto per mia madre”

C’è chi il giorno della Befana ha aperto la sua calza e dentro ha trovato tanti dolci e chi, invece, ha deciso di “aprirsi” al mondo social per chiede aiuto. Si tratta di un post Facebook scritto da Sofia, piccola bambina di 11 anni da poco orfana di suo padre che, positiva al Covid, ha lanciato un appello sul noto gruppo Quartiere Appio-Latino Tuscolano, molto popolato sul noto social network.

“Buonasera a tutti sono una ragazzina di 11 anni che cerca lavoro per la propria Madre, ho perso mio padre da poco là sono iniziati i problemi vorremmo ricominciare a vivere normalmente però ci serve un aiutino. Ringrazio anticipatamente quelli che ci aiutano. Contattate lei per qualsiasi cosa sta cercando lavoro: Giulia Pellegrino”.

Da qui è partita una vera e propria macchina della solidarietà dove, centinaia di utenti (oltre a ricondividere il post) hanno anche segnalato alla piccola tante attività che stanno cercando personale.