Coronavirus. La Regione Lazio rischia la zona arancione?

Continuano ad aumentare i contadi da Covid in tutta Italia e anche nella nostra regione. Con i numeri riportati dai bollettini degli ultimi giorni, come quello di ieri, 10 gennaio 2022, il rischio per il Lazio di essere classificato nuovamente come zona arancione si fa sempre più concreto.

Il Lazio a rischio zona arancione?

Per entrare in zona arancione è necessario aver superato il 20 per cento dei posti in terapia intensiva occupati dai pazienti affetti da Coronavirus e il 30 per cento dei posti nei ricoveri ordinari. Il Lazio, al momento, ha un 21 per cento di terapie intensive e il 24 per cento di posti letto.

Eventuali cambi di colore potrebbero essere già decisi lunedì 17 gennaio.

Foto di repertorio