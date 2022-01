Prenestino. Clochard trovato morto nel Parco del Torrione

Tragico rinvenimento quello fatto ieri mattina, 10 gennaio 2022, nel Parco del Torrione, zona Prenestino: un clochard, che deve ancora essere identificato, è stato ritrovato senza vita.

Tragica scoperta nel Parco del Torrione: clochard rinvenuto morto

Il corpo dell’uomo, senza documenti, è stato notato da altri senzatetto che si trovavano nel parco e che poi hanno immediatamente lancialo l’allarme. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto, anche la Polizia del Distretto del Prenestino, per i rilievi del caso. Non risultano al momento segni di violenza sul cadavere; molto probabilmente, l’uomo sarebbe morto per un malore o a causa del freddo della notte.

Foto di repertorio