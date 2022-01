Questa mattina, 11 gennaio 2022, alle ore 07.00 circa, due squadre del distaccamento di La Rustica 10A e AB10 sono intervenute per l’incendio di uffici, all’interno del deposito giudiziario Capitale 3000 s.r.l. in Via Ruderi di Casa Calda.

Incendio in un deposito giudiziario: l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono entrati all’interno dei locali per escludere la presenza di persone. Non risultano feriti.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alle cause dell’incendio.