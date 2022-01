Questa mattina, 10 gennaio 2022, alle ore 7:43, la S.O. ha inviato a Palestrina in via Fratelli Bandiera, la squadra VVF (24/A) con a seguito l’autobotte (AB12) per l’incendio di una casa in legno.

Spaventoso incendio a Palestrina: morta una donna

Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona, una donna di 81 anni.

Sul posto presenti anche i Carabinieri, il personale del 118 e la Polizia Municipale, per quanto di loro competenza.