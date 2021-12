Un giovane di 29 anni è stato trovato morto a Carchitti, frazione di Palestrina. Ancora non si conoscono le cause del decesso, ma sono spuntate fuori le tesi più tragiche.

Dramma a Palestrina: 29enne trovato morto a Carchitti

In attesa che le forze dell’Ordine chiariscano la dinamica, riportiamo quello che è un vero e proprio dramma che arriva alla vigilia di Natale. Il giovane era in procinto proprio di festeggiare il suo compleanno in questi giorni.

Amici e familiari sconvolti da quanto avvenuto. Il ragazzo era conosciuto anche a livello sportivo nella zona. Di lui si ricorda il carattere mite e trasparente, come anche il forte altruismo che lo contraddistingueva.