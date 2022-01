Rocambolesco inseguimento nella nottata fra una volante della polizia di stato ed una macchina con a bordo un gruppo di giovani.

I dettagli della vicenda

La vettura in fuga, con targhe risultate rubate ed applicate sul veicolo, intercettata su via Anagni e nonostante l’alt intimatole, iniziava una fuga ad altissima velocità per le vie del quartiere di Centocelle fino a quando, raggiunta piazza Pio Pecchiai ha tentato di investire gli agenti scesi dal mezzo di servizio, in un momento in cui arrestava la marcia per poi ripartire, in contro mano, in direzione del campo nomadi di via dei Gordiani.

Nel frangente l’agente investito, che è riuscito solo per un caso fortuito ad evitare l’impatto con l’auto in fuga, ha esploso dei colpi con la proprio arma in direzione delle gomme dell’auto. Giunti in questa via poneva in essere manovre pericolose ed azzardate, zigzagando e cambiando repentinamente la velocità, riuscendo a collidere con la volante. Ne è nato un violento sinistro che ha danneggiato irrimediabilmente entrambe le autovetture e da qui ne nasceva un nuovo inseguimento, questa volta a piedi, in direzione del campo nomadi. Gli agenti, coadiuvati da altre volanti giunte nel frattempo, sono riusciti a bloccare due del gruppo in fuga, entrambi nomadi di cui uno, il conducente, precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. All’interno della vettura in fuga sono inoltre rinvenuti un piede di porco di grosse dimensioni ed altri arnesi per lo scasso.

