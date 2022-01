Fiuggi, nevicata in corso e traffico in tilt: fate attenzione!

Astral Infomobilità segnala nevicata in corso sulla SR155 di Fiuggi. Segnalate code e rallentamenti tra Pitocco e Fiuggi, in entrambe le direzioni.

Fiuggi, nevicata in corso oggi e traffico in tilt: fate attenzione!

La neve sta scendendo a fiocchi in diversi Comuni oggi, prevalentemente della Ciociaria, ma anche qualcuno in provincia di Roma. Tra i vari, ci sono giunte segnalazioni da Genazzano e da San Vito Romano, ovvero le quote più alte.

Ricordiamo che vige l’obbligo di avere pneumatici invernali o di catene a bordo.

Proprio oggi era prevista l’allerta meteo gialla diramata dalla protezione civile del Lazio per neve. Ma attenzione perché stanotte potrebbe esserci qualche sorpresa anche sulle quote più basse della nostra regione.

Vi terremo aggiornati. Intanto, vi preghiamo di prestare la massima attenzione alla guida, poiché neve e ghiaccio potrebbero causare danni irreparabili.

Foto di repertorio