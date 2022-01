Neve a basse quote in arrivo: ecco quando bisognerà stare attenti!

Dopo un capodanno con temperature primaverili, con l’epifania è tornato il freddo e in alcuni casi anche il gelo. Il bel tempo la ha comunque fatta da padrone, con sporadiche piogge. Nei prossimi giorni, però, qualcosa cambierà e le proiezioni parlano di neve, anche a basse quote.

Scopriamo quando potrebbe accadere.

Neve a basse quote in arrivo domenica 9 gennaio anche nel Lazio?

Questi giorni il sole continuerà a esserci, ma dopo il maltempo di mercoledì sera e in parte giovedì, ovvero il giorno dell’epifania, le piogge torneranno questa domenica.

Non solo pioggia: nella serata di domenica 9 gennaio 2022 è infatti prevista anche neve a bassa quota, che dovrebbe continuare a cadere a piccoli fiocchi anche nella primissima mattinata del giorno dopo.

Le nevicate sono previste anche a basse quote, ma sarà difficile che attaccherà. Infatti, si tratta di pioggia mista a neve, e per lo più nelle ore notturne.

Ricordiamo che si tratta di proiezioni e che queste ultime possono anche essere smentite dalle previsioni, che solitamente avvengono a distanza di poche ore.

Sarà dunque possibile svegliarsi lunedì mattina trovando qualche strada ghiacciata o un po’ di nevischio residuo, ma sarà molto difficile pensare di vedere città imbiancate dalla neve. In ogni caso, sarà bene essere prudenti sulle strade.

A ogni modo, se la neve a basse quote dovrebbe arrivare per la tarda serata di domenica e la primissima mattinata di lunedì 10, sulle quote più alte potrebbero esserci sorprese, con nevicate più intense.

Nevicherà anche a Roma?

Non sarebbe comunque una novità, poiché anche negli scorsi anni, in questo periodo, un po’ di neve ha fatto capolino a quote più basse. Molti si chiedono se nevicherà anche a Roma, ma per il momento l’ipotesi è esclusa, e domenica dovrebbe soltanto piovere, per poi lasciare spazio al sole e a un po’ di vento nella giornata di lunedì.

Seguiteci per essere sempre aggiornati sulla situazione meteo.