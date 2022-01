Covid in Ciociaria, il nuovo bollettino. Tutte le norme per il rientro a scuola

Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus in Ciociaria. Ecco i nuovi dati inviati oggi, 9 gennaio 2022, dalla ASL di Frosinone.

Ciociaria, nuovo bollettino Coronavirus

Su 8.639 tamponi effettuati, sono stati registrati 980 nuovi positivi al Coronavirus, 647 negativizzati e, fortunatamente, 0 deceduti.

Altri Comuni che hanno riportato nuovi casi:

– 9 ARCE, RIPI

8 CAMPOLI APPENNINO, CASALVIERI, CASTRO DEI VOLSCI, FONTANA LIRI, SUPINo, ALVITO, ESPERIA, PATRICA, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, SERRONE, VALLECORSA, VILLA LATINA

6 AUSONIA, ROCCASECCA

5 AQUINO, CERVARO, GIULIANO DI ROMA, MOROLO, PIGNATARO, TORRE CAJETANI, TRIVIGLIANO

4 GALLINARO, PICO, SAN GIORGIO A LIRI, SAN VITTORE DEL LAZIO, TREVI NEL LAZIO, VALLEMAIO, VILLA SANTO STEFANO

3 ARNARA, CASTROCIELO, COLFELICE, FILETTINO, FUMONE, PESCOSOLIDO, SANTOPADRE, SGURGOLA, STRANGOLAGALLI, TORRICE, VICO NEL LAZIO

2 CASTELNUOVO PARANO, COLLE SAN MAGNO, COLLEPARDO, GUARCINO, SAN GIOVANNI INCARICO, SANT’APOLLINARE

1 CASALATTICO, FALVATERRA, PICINISCO, POSTA FIBRENO, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO, SETTEFRATI

Nuove norme di prevenzione in ambito scolastico

Il D.L. n. 1 del 07/01/2022 appena pubblicato, all’art.4 prevede misure specifiche per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 negli alunni del sistema educativo, scolastico e formativo

Scuola dell’infanzia

Le attività della sezione o gruppo classe saranno sospese per una durata di 10 giorni già in presenza di un solo caso di positività nella medesima sezione o gruppo classe.

Scuola primaria (elementare)

Con un solo caso di positività viene attivata la cosiddetta “sorveglianza con testing”: l’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività: il test verrà successivamente ripetuto dopo 5 giorni.

Se i casi positivi sono invece 2 (o più di 2) per la classe in cui si sono verificati si attiverà la DAD (didattica a distanza) per la durata di 10 giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc) e sistema di istruzione e formazione professionale

Fino a 1 caso di positività per classe è prevista soltanto l’auto-sorveglianza e l’uso in aula delle mascherine di tipo FFP2 con mantenimento della didattica in presenza

Quando i casi sono 2 nella stessa classe è prevista:

· per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo: prosecuzione delle attività in presenza con auto-sorveglianza e uso di mascherine FFP2 in classe

per tutti gli altri: didattica a distanza per 10 giorni

Quando i casi sono almeno 3 nella stessa classe è prevista la DAD (didattica a distanza) per 10 giorni.

È confermato il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si segnala che, a differenza del precedente D.L. n. 111 del 06/08/2021 e s.m.i. , nell’attuale Decreto non sono riportate possibilità di deroghe rispetto a tali misure da parte delle Autorità locali.

