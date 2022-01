Covid, le nuove regole sul Super Green Pass in vigore da domani

Da domani entrano in vigore molte delle nuove misure previste dal Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri pochi giorni fa. Ecco una sintesi delle norme previste.

Ultimo decreto anti-Covid: le nuove regole da seguire

Fa ancora discutere il mondo della scuola, dove la maggior parte dei presidi spinge per un ritorno alla Dad mentre il Miur ha diramato una nota contenente le norme per un rientro in presenza in sicurezza.

Scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50 residenti sul territorio nazionale, ad eccezione degli esentati per motivi di salute. L’obbligo vale fino al 15 giugno, per il momento.

Il Super Green Pass sarà obbligatorio da domani anche per bus, metro e tutti gli altri mezzi di trasporto (oltre alla mascherina Ffp2), per mangiare nei locali, anche all’aperto, per entrare in alberghi e accedere a fiere, impianti sci, nei luoghi di svago e della socialità.

Quello base, ottenibile anche con un tampone, dal 20 gennaio serve per accedere ai servizi alla persona, quali barbieri, ai parrucchieri, agli estetisti.

Dal primo febbraio il super green pass però avrà durata 6 mesi calcolati dall’ultima dose di vaccino ricevuta. Sempre da tale data, il certificato base è necessario per accedere uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, e alle attività commerciali, tranne che per quelli legati a esigenze essenziali e primarie della persona.

Foto di repertorio