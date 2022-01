Ieri sera, 8 gennaio 2022, a Roma Nord, zona Fleming, verso le 22:00, è divampato un brutto incendio in un appartamento in via Lampertico.

Fortunatamente, l’appartamento in questione era vuoto ma le fiamme si sono subito propagate nei restanti alloggi della palazzina. I residenti sono riusciti a scappare prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio con un intervento durato oltre un’ora.

Non sono stati segnalati feriti o intossicati; gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto erano presenti anche i Carabinieri della stazione di Ponte Milvio. Sconosciute le cause dell’incendio.

