“Il Sindaco, in data odierna, ha firmato l’ordinanza con la quale ordina il contingentamento degli accessi nelle medie e grandi strutture al dettaglio. Tale ordinanza è conseguenza dell’alto numero di contagi riscontrato sul territorio comunale. Si raccomanda l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale”.

Questo il post del Sindaco. Una scelta senza dubbio coraggiosa. Ovviamente, nei negozi già da diverso tempo sono affissi i cartelli per indicare la capienza massima delle persone e per favorire gli ingressi contingentati. Tuttavia, questa decisione più specifica ci riporta ai primi tempi della pandemia.

Se prevenire è meglio che curare, chissà che anche altre città non prendano spunto dall’iniziativa del Primo Cittadino di Ceprano.

Sempre a Ceprano, il Sindaco ha firmato ora l’ordinanza che sospende le attività didattiche in presenza dal 10 al 14 gennaio 2022. Tale decisione, spiega, è stata presa dopo aver sentito i dirigenti dell’Istituto Comprensivo e dell’I.T.E, in considerazione dell’alto numero di contagiati in città.