A Frosinone e Roma sono due le auto in fiamme in queste ultime ore. La prima ha preso fuoco nella zona di viale Mazzini, la seconda invece sul Lungotevere. Proprio in questa zona, stamattina, c’è stato un incidente mortale. In entrambi i casi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e salvare vite umane. Ecco cosa è successo.

Auto in fiamme a viale Mazzini, Frosinone

I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti poco fa per spegnere le fiamme. L’auto ha preso fuoco per motivi ancora da chiarire e si è trasformata in un ammasso di lamiere carbonizzate. Non ci sono stati segnalati feriti né danni ad altre cose.

Auto in fiamme sul Lungotevere

Un’auto ha preso fuoco, sempre per motivi ancora da ben comprendere, stamattina sul Lungotevere. Alla guida della vettura c’era una donna, che è stata salvata dai vigili del fuoco capitolini. Le fiamme sono state in seguito domate e sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia. Salvata dal rogo, la donna non sembra aver riportato ferite.

Potrebbero seguire aggiornamenti su entrambi gli episodi.

Foto di repertorio