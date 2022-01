Roma. Terribile incidente sul Lungotevere: morto un 29enne

Un terribile incidente è avvenuto questa notte, verso le 3:00, a Roma, sul Lungotevere Maresciallo Diaz: un 29enne, a bordo della sua moto, è decuduto dopo essersi schiantato contro un albero.

Tragico incidente sul Lungotevere Maresciallo Diaz: morto un 29enne

L’incidente è avvenuto verso le 3:00 di questa notte, 7 gennaio 2022. Per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario accorso ha potuto solo constatarne il decesso. L’amico 27enne che viaggiava con lui è rimasto gravemente ferito ed è stato condotto presso il policlino Gemelli in codice rosso.

Al momento, la Polizia Locale del XV gruppo Cassia sta ricostruendo la precisa dinamica del sinistro. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Foto di repertorio