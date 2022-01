Il Comune di San Cesareo è assegnatario di finanziamenti per un importo pari a 5 MILIONI DI EURO,

attribuiti nell’ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (Decreto 30 dicembre 2021).

I finanziamenti ottenuti premiano i due progetti di rigenerazione urbana presentati dall’Ente, finalizzati al

completamento alla struttura Polifunzionale ex CPO di Via Maremmana III, ed al recupero della struttura

del Piazzale Ex Cotral.

PNRR: 5 MILIONI DI EURO A SAN CESAREO PER I PROGETTI PRESENTATI DI RIGENERAZIONE

URBANA (DECRETO 30 DICEMBRE 2021)



“Questo nuovo anno si apre con una notizia bellissima per San Cesareo – commenta la Sindaca

Alessandra Sabelli. – Tali finanziamenti rappresentano una straordinaria opportunità di crescita per il

nostro Comune, la possibilità di recuperare due strutture dall’enorme potenziale rimaste completamente

abbandonate negli anni.

Nel dettaglio:

775 MILA EURO saranno destinati al “Completamento e adeguamento dell’immobile di proprietà

comunale denominata ex CPO, ubicato in Via Maremmana III”. Palazzetto Polifunzionale di tipo

sportivo”. Compartecipazione Ente 41 MILA EURO.

4 MILIONI E 436 MILA EURO saranno destinati alla “Ristrutturazione edilizia e adeguamento sismico –

Rifunzionalizzazione e ripristino per la messa in esercizio del complesso della Ex Stazione Cotral da

destinare a struttura sociale”. Compartecipazione Ente: 181 MILA EURO.

Entrambi i progetti di rigenerazione urbana hanno un duplice obiettivo: migliorare sensibilmente il

decoro urbano e ambientale di San Cesareo, e ridurre il fenomeno della marginalizzazione e degrado

sociale. Con questi due interventi di rigenerazione urbana, frutto di un’attenta programmazione da parte

dell’Amministrazione Comunale, portiamo a compimento altri due obiettivi fondamentali del nostro

programma elettorale.



La nostra cittadina cambierà volto, con un occhio al futuro e lo sguardo sempre rivolto ai nostri giovani,

target principale di questi importantissimi investimenti. Vogliamo che anche la provincia, e dunque

anche il nostro territorio, risponda alle esigenze dei nostri ragazzi e che sia all’altezza delle loro

aspettative.

Ringrazio gli uffici preposti per l’intenso lavoro svolto – conclude la Sindaca Sabelli – perché

l’ottenimento di questi fondi così importanti determineranno un cambiamento profondo per San

Cesareo”.