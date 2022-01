Aquino e Castrocielo, emergenza Covid: scuole chiuse per tre giorni

Decisione comune da parte dei Sindaci di Aquino e Castrocielo: a causa dell’impennata dei contagi che si è registrata in Ciociaria, i primi cittadini hanno deciso di chiudere i plessi scolastici per tre giorni.

Scuole chiuse ad Aquino e Castrocielo

Un fulmine al ciel sereno? In realtà è stata un a decisione ragionata e, forse, necessaria. Al fine di evitare un ulteriore innalzamento dei contagi (dovuti anche alle feste di natale appena svolte), i sindaci di Aquino, Castrocielo e la preside, dopo una riunione, hanno concordato di chiudere per tre giorni i plessi scolastici di Castrocielo afferenti all’Ics di Aquino nella giornata del 7 gennaio 2022.

Non solo, sospesi anche trasporti e mense.

Per tutti gli alunni sarà attiva la DAD. L’ordinanza che riguarda i giorni 7, 8 e 9 gennaio, come detto in precedenza, ha la finalità di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del virus. Proprio per questo, i primi cittadini in accordo con la dirigente scolastica non escluderebbero la possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica.