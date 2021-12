Muore travolto da un treno a Livorno: la vittima un giovane di Aquino

Dramma a Livorno dove un ragazzo di 23 anni è stato travolto da un treno. La vittima era di Aquino, in Ciociaria.

Muore travolto da un treno: addio ad un 23enne di Aquino

Sgomento e tanto dolore per la morte di un giovane ragazzo di 23 anni di Aquino. F.T le iniziali del suo nome. Il giovane, secondo quanto trapela da alcune informazioni, si trovava nei presso della stazione di Antignano, a Livorno. Stava costeggiando i binari quando, ad un tratto, un convoglio in transito l’ha preso in pieno non lasciandogli nessuno scampo.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 ma, purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Presenti anche le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Ora starà agli inquirenti ricostruire con esattezza la dinamica di questa brutta tragedia.