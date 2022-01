Ponte di Nona, spari dopo una lite: 27enne gambizzato in casa

Almeno uno sparo, dritto al ginocchio: un giovane di 27 anni è stato gambizzato nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2022 nella periferia est della Capitale, in zona Ponte di Nona.

Roma, giovane gambizzato in zona Ponte di Nona

Molto probabilmente, il ragazzo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato gambizzato in seguito ad una lite, avvenuta in casa.

Sul posto, sono immediatamente intervenuti il personale del 118, che ha trasportato il giovane all’ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita, e le Forze dell’Ordine, allertate dai vicini di casa. Al momento, indaga la Polizia sulle possibili motivazioni di tale gesto.

Foto di repertorio