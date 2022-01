Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito una serie di controlli mirati a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nel quartiere.

I controlli dei Carabinieri

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 18 anni, romano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto in via dell’Archeologia ed è stato fermato dai Carabinieri per una verifica, nel corso della quale è stato trovato in possesso di 32 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di oltre 21 g. e di 60 euro ritenuti provento di attività illecita. L’arrestato è stato portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Nell’ambito dello stesso dispositivo di controllo scattato in via dell’Archeologia, è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca anche un romano di 49 anni, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per pregressi reati inerenti gli stupefacenti, che è stato arrestato per evasione.

La stessa contestazione è stata mossa ad altre 2 persone: un romano di 43 anni, anche lui agli arresti domiciliari, rintracciato in via Amico Aspertini mentre stava passeggiando in strada senza alcuna autorizzazione e un romano di 34 anni, sottoposto alla detenzione domiciliare e trovato senza giustificato motivo fuori dalla sua abitazione.

Gli evasi sono stati nuovamente arrestati e riportati nelle rispettive abitazioni, dove sono stati posti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari.