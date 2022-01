Pomezia, primo furto dell’anno in una tabaccheria: portate via anche stecche di sigarette

Primo colpo dell’anno messo a segno in una tabaccheria di Pomezia. Ecco cosa è successo.

Rapina in una tabaccheria di Pomezia

La prima rapina dell’anno è stata compiuta in una tabaccheria di Pomezia. Ci piacerebbe poter dare notizie di entità ben diversa, ce ne rendiamo conto, ma quello che è successo al bivio tra via Roma e via del Mare ha lasciato attonite molte persone.

Nella nottata di ieri, intorno alle ore 23:00, dei malviventi si sono introdotti all’interno di una tabaccheria, nonostante l’allarme fosse suonato. Scardinata la serranda con degli attrezzi, i ladri si sono fiondati alla cassa e hanno rubato tutto il denaro.

Non solo, secondo quanto trapela, prima di fuggire avrebbero portato via anche diverse stecche di sigarette. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pomezia che avrebbero preso in esamine subito le telecamere di videosorveglianza