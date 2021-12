Nomentana, incidente tra autobus e taxi: ci sono feriti

Alle ore 13:55 circa di oggi , 30 dicembre 2021, la Squadra Operativa 1A del Comando VV.F. di Roma è intervenuta in Via Nomentana per incidente stradale avvenuto tra un autobus di linea e un taxi. L’episodio è avvenuto poco fa, all’altezza del civico 64.

Nomentana, incidente tra autobus e taxi oggi: ci sono feriti

Il conducente dell’autovettura è stato estratto dai Vigili del Fuoco e assicurato alle cure del 118: non è in pericolo di vita. Sul posto Polizia Locale di Roma Capitale per quanto di loro competenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo, che probabilmente emergerà dopo i rilievi delle forze dell’Ordine.