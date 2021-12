Cinghiali sul Grande Raccordo Anulare: panico tra gli automobilisti

Poco fa sono stati segnalati animali vaganti sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Nello specifico, è stato avvistato almeno un cinghiale su una delle arterie più trafficate della Capitale. A causa della sua presenza, si è resa necessaria la chiusura momentanea di alcune tratte. Scopriamo la situazione in diretta.

Cinghiale sul Grande Raccordo Anulare: panico tra gli automobilisti

Un cinghiale è stato avvistato poco fa sul GRA. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 dicembre 2021, è stato chiuso momentaneamente il tratto tra via Casal del Marmo e via Trionfale. A darne segnalazione è stata Astral Infomobilità.

La situazione in diretta

Da poco prima delle 14, si transita momentaneamente su una sola corsia tra via di Boccea e via Cassia, in entrambe le direzioni. In attesa che la situazione si normalizzi, preghiamo di rispettare le norme della strada e prestare la massima attenzione.

Potrebbero seguire aggiornamenti su traffico e viabilità a breve. Per il momento, per fortuna, non sono segnalati incidenti. Tuttavia, la situazione merita la massima attenzione, così come sta accadendo.

Foto di repertorio