Drammatico incidente a Riano, frontale tra due auto: due persone gravi

Dalle ore 18:10 circa, la Squadra VVF del distaccamento di Montelibretti sta intervenendo a Riano, in Via Flaminia in Quarterella SS3, per incidente stradale tra due autovetture scontrate frontalmente.

Drammatico incidente a Riano, lungo la via Flaminia

I Vigili del Fuoco intervenuti tempestivamente hanno estratto una persona dalle lamiere, mentre altre due risultano ferite in maniera grave.

Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza