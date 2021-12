Ieri sera. 27 dicembre 2021, alle 20:00 circa, due squadre operative VVF del Comando di Roma, con l’ausilio di un’autobotte e il TA/6, sono intervenute in Via Apostolo Zeno, per l’incendio di un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre.

Cinquina, incendio in appartamento: l’intervento dei Vigili del Fuoco

L’ abitazione, di circa 80 mq, è andata totalmente bruciata ma nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’appartamento interessato e quello del piano superiore sono stati dichiarati inagibili in attesa di ulteriori verifiche.

Foto di repertorio