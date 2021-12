Doveva essere solo una lontana ipotesi, ma sembra che sia destinata a non essere più così. Il Lazio potrebbe passare alla zona gialla dal prossimo 3 gennaio 2022.

Lazio in zona gialla da lunedì 3 gennaio 2022

Oggi nel Lazio su 13.224 tamponi molecolari e 20.202 tamponi antigenici per un totale di 33.426 tamponi, si registrano 3.665 nuovi casi positivi (-506), sono 9 i decessi (+5), 963 i ricoverati (+16), 134 le terapie intensive (+5) e +875 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. i casi a Roma città sono a quota 2.012.

La notizia che rimbalza in queste ore è che dal prossimo 3 gennaio 2022 il Lazio potrebbe entrare in zona gialla. Difatti la regione centrale d’Italia ha superato i limiti previsti per ogni parametro (incidenza, tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e tasso di occupazione dei posti letto in area ospedaliera). Il dato che maggiormente preoccupa è quello legato all’incidenza e alle terapie intensive, entrambi arrivati alla soglia del 15%.

Quello che prima doveva essere una lontana ipotesi può trasformarsi presto in una triste realtà.