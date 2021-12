Ne avevamo dato notizia ieri, del tragico incidente avvenuto a Sezze dove ha perso la vita Leonardo Nardacci, giovane ragazzo. Oggi è uscita la notizia di un episodio molto sgradevole: qualcuno avrebbe sottratto dal suo polso un Rolex.

Derubato mentre era a terra privo di vita: l’appello per riavere il Rolex

Sciacallo o soccorritore, è questo quello che emerge dal brutto episodio avvenuto il giorno della vigilia di Natale, a Sezze. Un giovane ragazzo, a bordo di una macchina, ha fatto un brutto incidente ed è sbalzato fuori dall’abitacolo morendo sul colpo.

Al polso la vittima indossava un Rolex e, come riporta la sorella, qualcuno gli avrebbe rubato l’orologio proprio mentre era steso a terra. Un oggetto che, oltre ad avere un enorme valore dal punto di vista economico, ha ancora più valore dal punto di vista sentimentale.

L’appello della sorella della vittima

La sorella della vittima, Federica Nardacci, ha lanciato un appello riportato dal Corriere della Città. Ci uniamo anche noi e riportiamo il messaggio integralmente:

“A quelli che hanno soccorso mio fratello questa notte – si appella Federica Nardacci – chiedo cortesemente di restituire l’orologio che gli avete tolto al polso mentre era morto, un Rolex Batman (blu e nero), a tutti quelli che lo vedono al polso di qualcuno (c’è ne sono pochissimi in giro) o a qualcuno che sa di una vendita, per favore fatemi sapere, era un ricordo. Condividete. Se non avete coraggio a restituirlo, inviatemelo a casa”